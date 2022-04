Een automobilist die eens even stevig het gaspedaal intrapte op de Zielhorsterweg in Amersfoort is woensdag gepakt door de verkeerspolitie. De snelheidsduivel tikte de 109 kilometer aan, waar slechts 50 kilometer per uur is toegestaan.

Het verkeersteam van de politie Midden Nederland plaatste op Instagram waarschuwend de resultaten van hun meetapparatuur, voorzien van de tekst: Watch Your Speed. De automobilist kon te voet zijn reis óf bellen om opgehaald te worden. Het rijbewijs werd ter plaatse ingenomen.