Boosheid en ongeloof overheerst bij buurthuis De Nieuwe Sleutel in Amersfoort. De tuinstoelen waarop de groep ouderen met dementie van de King Artur Groep weer van het zonnetje kunnen genieten, blijken het weekeinde te zijn gejat. Ook de kist met tuinkussens is foetsie.

Activiteitenbegeleider en coördinator Conny Swart heeft geen goed woord over voor de ordinaire jatpartij uit de tuin van het buurtcentrum in het Soesterkwartier.

Zes dagen in de week maakt een groep van zo'n veertien mensen met dementie gebruik van de achtergelegen ruimte van het buurtcentrum, inclusief tuin. Bij de minste zonnestraal gaat iedereen naar buiten. Om samen in de tuin te werken of lekker in een stoel te zitten.

"Blijken maandag opeens de acht fijnste stoelen te zijn verdwenen. Alleen De Kuipstoeltjes hebben ze laten staan. Onze bezoekers zijn hierdoor direct getroffen", vertelt Swart.

De tuin heeft aan de achterkant een laag hek. Een bewuste keuze. "Dan kijken de ouderen een beetje weg, de buurt in. En houden ze contact met de omgeving", aldus de activiteitenbegeleider. De stoelen stonden bij elkaar, maar waren mogelijk niet goed met het slot vastgemaakt. Geen reden om ze dan maar mee te nemen, stelt Swart.

Buurtruzie

Volgens buurtbewoners zouden de stoelen zondag gebruikt zijn bij een buurtruzie in de wijk, waarbij een autoruit sneuvelde. "Ik heb inderdaad die auto zien staan, maar geen idee of onze stoelen daarmee te maken hebben."

Swart baalt dat niet alleen het tuinmeubilair, maar ook de kussens zijn meegenomen. Met kussenkist en al. Een oproep in de Facebook-groep Hulpdiensten in het Soesterkwartier heeft behalve veel sympathie ook enkele nieuwe tuinstoelen en kussens opgeleverd.