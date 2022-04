Festival Oranje Koningsdag - voorheen bekend als Slam FM Koningsdag - dat op 27 april in Amersfoort zou neerstrijken is afgelast. Dat heeft de organisatie woensdagavond naar buiten gebracht.

Het dansfestijn zou optredens bieden van bekende bands als Kraantje Pappie, De Jeugd Van Tegenwoordig en Tino Martin. 'We staan met tranen in de ogen. Dit voelt als een keiharde klap in ons gezicht.'

'Na enkele weken achter de schermen werkelijk alles op alles gezet te hebben om dit jaar wel een mooi feest voor jullie te organiseren komen we vandaag helaas met een verschrikkelijke update: Oranje Koningsdag 2022 gaat ook dit jaar niet door', zo laat de organisatie in een eerste bericht op Facebook weten.

Reden van de rode streep door het evenement is problemen met de vergunning. Dat heeft overigens niets met de gemeente Amersfoort te maken. Festival Oranje Koningsdag wordt zowel in Amersfoort als in Alkmaar gehouden.

Het is die laatste gemeente die volgens de organisatie niet mee wil werken aan een vergunning. Zonder het evenement in Alkmaar kan de editie van Amersfoort niet worden georganiseerd, laat Festival Oranje Koningsdag weten.

Rechter

De beslissing van de gemeente Alkmaar om de vergunning niet te verlenen, is nog via een kort geding aangevochten bij de rechter. Die gaf het festival gelijk. Maar de gemeente Alkmaar heeft vervolgens aangegeven dat het niet meer mogelijk is om dit jaar het evenement alsnog op poten te krijgen.

Woordvoerder Sharon Soubag van de gemeente Amersfoort laat weten dat de organisatie zelf onlangs de vergunningaanvraag voor Amersfoort heeft teruggetrokken.

'Wij snappen dat dit ongelooflijk zuur is zo vlak voor Koningsdag. Niet alleen zullen jullie plannen wijzigen, ook zijn een hoop andere festivals al uitverkocht', laat de organisatie weten.

Wie al een kaartje had gekocht, krijgt morgen een mailtje met verdere uitleg.