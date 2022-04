Koekhappen, kleedjesmarkten en stormbanen. Koningsdag wordt na twee jaar vol coronaregels weer op de ‘ouderwetse’ manier gevierd. Dit is er te doen in Amersfoort en regio op 27 april.

Naast alle oude tradities staat er tijdens Koningsdag dit jaar iets nieuws te gebeuren in Barneveld. De Oranjestichting heeft het plan opgevat om de Oekraïense kinderen die op dit moment in De Glind verblijven uit te nodigen voor de festiviteiten in het dorp.

"We willen graag iets voor deze kinderen betekenen dus toen onze voorzitter met het idee kwam om ze uit te nodigen voor Koningsdag, was iedereen direct enthousiast", zegt Mona Tamaëla van de Oranjestichting Barneveld.

De kinderen worden 's ochtends met de bus opgehaald en naar de brandweer gebracht. Daar mogen ze eerst meekijken in de kazerne en daarna gaan ze naar het kinderfeest op het Gowthorpeplein.

Ook roept de stichting Barnevelders op om naast de Nederlandse vlag, ook de Oekraïense vlag uit te hangen. "Op deze manier hopen we de kinderen een extra warm welkom te geven."

De Oranjestichting zorgt voor lunchpakketjes en er zijn ook tolken aanwezig, maar er zijn nog veel extra handen nodig. "Momenteel bestaat onze club uit vijf vrijwilligers, maar we hebben er wel dertig nodig om alles tijdens de kinderspelen goed te laten verlopen", zegt Tamaëla.