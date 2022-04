Organisaties in Amersfoort hebben de handen ineen geslagen om Oekraïense kinderen, basisschoolonderwijs aan te kunnen bieden. Na de meivakantie hopen ze de eerste kinderen te verwelkomen op verschillende scholen in de stad.

Een aantal Amersfoortse leerkrachten zet zich in om samen met Oekraïense Amersfoorters, studenten van de Hogeschool Utrecht, vertegenwoordigers van de gemeente en zelfs Oekraïense vluchtelingen, het onderwijs te kunnen gaan aanbieden. De kinderen krijgen les in het Oekraïens en ook is er tijdens de lessen aandacht voor sport en spel, cultuur en creatieve vakken.

Kinderen weer snel naar school

Op drie plaatsen worden onderwijslocaties gecreëerd, zodat Oekraïense kinderen van 4 tot twaalf jaar weer snel de schoolbanken in kunnen. In samenwerking met Stichting ABC, een van de initiatiefnemers van het project, begon in april al een programma met activiteiten op noodopvanglocatie Zonnenhof. Andere initiatiefnemers zijn de besturen van de Amersfoortse basisscholen, samenwerkingsverband De Eem en de gemeente.

De eerste lessen zullen, naar verwachting, begin mei van start gaan. Basisschool Kameleon in Zielhorst is de eerste leslocatie waar de kinderen terechtkunnen. Hierna zullen ook op basisschool de Vuurvogel in Vathorst lokalen in gebruik worden genomen, en later naar verwachting ook in de Dr. M. Van de Hoeveschool in de wijk Kruiskamp.