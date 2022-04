Na vorige week te zijn uitgesteld door het winterse weer, gaat knooppunt Eemnes komend weekend wél op slot voor werkzaamheden. Vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur is het drukke knooppunt op de A1 afgesloten.

Het knooppunt wordt de komende periode zeven weekenden lang aangepakt. Bij de klus wordt onder meer 8,3 kilometer nieuw asfalt aangelegd en worden 24 voegovergangen van twaalf viaducten vervangen. Er wordt ook meteen regulier onderhoudswerk gedaan. Zo wordt het gras gemaaid en de kapotte verlichting vervangen.

Temperaturen

In eerste instantie zou vorige week begonnen worden met deze operatie, maar sneeuw en ijs maakten dat volgens Rijkswaterstaat technisch onmogelijk. Onder meer bij het asfalteren zouden de lage temperaturen problemen opleveren.

De werkzaamheden van vorige week worden op een later moment opnieuw ingepland. De andere afsluitingen zijn in de weekenden van 22 april, 29 april, 19 mei, 10 juni en 17 juni. Ze duren meestal van vrijdag 21.00 uur tot de volgende maandag 5.00 uur. In één geval, op 19 mei, wordt de weg al op donderdag afgesloten.

