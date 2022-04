In de Irisstraat op de hoek met de Hyacintstraat in Baarn is vanmiddag rond 15.10 uur een fietser gewond geraakt.

De fietser is in de ambulance onderzocht en uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis met vermoedelijk een beenfractuur.