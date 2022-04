Een automobilist zag vrijdagmorgen omstreeks 10.00 uur in de Amersfoortse wijk Schothorst een snorscooter over het hoofd en kwam ermee in botsing. De scooterbestuurder raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde nadat de automobilist het parkeerterrein van het winkelcentrum verliet en de beruchte kruising Pieter Stastokerf met Holkerweg naderde. Eerste hulp De politie en ambulance waren nog aan de overkant bezig met een ongeval aan het Kanteklaarpad en snelden naar het ongeluk toe. Ze verleenden eerste hulp aan het slachtoffer in afwachting van hun collega's. De jongen is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is het al het tweede ongeval op dit kruispunt deze week.