In DierenPark Amersfoort zijn donderdagochtend twee ringstaartmaki's geboren. Na een draagtijd van ongeveer vijf maanden zijn de jongen ter wereld gekomen. Welk geslacht de twee maki's hebben, is nog niet bekend.

De pasgeboren maki's klemmen zich stevig vast aan de buik van de moeders, waardoor de dierentuin nog niet kan zien welk geslacht ze hebben. Dat zal wel veranderen. "Na een aantal weken verplaatsen de jongen zich eerst naar de rug van de moeder, voordat zij zelf op ontdekking gaan", vertelt dierverzorger Marianne Spies.

'Rode lijst'

De geboorte van de twee baby's kan betekenen dat DierenPark Amersfoort dit seizoen nog meer jonge ringstaartmaki's mag verwelkomen. Erg goed nieuws volgens Spies. "De ringstaartmaki is sinds kort toegevoegd aan de 'rode lijst' van International Union for Conservation of Nature. Dat betekent dat het dier officieel bedreigd is. Steeds meer bossen waarin zij leven, worden gekapt. Ook wordt er op de maki's gejaagd voor hun vlees. We zijn daarom extra blij met de geboorte van deze ringstaartmaki's in DierenPark Amersfoort."

Amersfoort