D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort2014 en Partij voor de Dieren moeten een meerderheidscoalitie gaan vormen in Amersfoort. Dat is de uitkomst van twee gespreksrondes die informateur Kiki Hagen heeft gevoerd.

Hagen (Kamerlid D66) sprak in de eerste ronde met alle dertien politieke partijen, op verzoek van de lokale verkiezingswinnaar D66. Ze adviseert nu vervolggesprekken over de beoogde meerderheidscoalitie in de stad, omdat tijdens haar tweede gespreksronde alle beoogde partijen bevestigden dat een brede meerderheidscoalitie gewenst is. Belangrijke gespreksonderwerpen bij die vervolggesprekken zijn onder meer: mobiliteit, wonen, duurzaamheid en jeugdzorg.

"De coalitie is groen, duurzaam, vooruitstrevend en sociaal", klinkt het. Hagen: "Er zijn twee mogelijkheden voor een coalitie. Op basis van de verkiezingsprogramma's en de inhoudelijke gesprekken liggen D66, GroenLinks, CDA, Amersfoort 2014 en Partij voor de Dieren het dichtst bij elkaar als het gaat om een groen, duurzaam, sociaal en vooruitstrevend stadsbestuur."

Overige opties

Andere optie is een samenwerking tussen D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. "De ChristenUnie is na Amersfoort2014 het meest genoemd en daarom is ook dit een realistische optie." Het eindadvies wordt maandag toegelicht tijdens een extra raadsvergadering. Dan komen ook de vervolgstappen aan bod.

Amersfoort