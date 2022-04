De twee mannen die in oktober vorig jaar werden gesnapt in Amersfoort bij een van de grootste druglabs van het land, komen niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank woensdagochtend bepaald.

Het laboratorium voor synthetische drugs bevond zich achter een autoshowroom op de Isselt en draaide een geschatte omzet van zo'n 750.000 euro per maand.

De rechtbank besliste tijdens een pro-formazitting dat het veel te riskant is om de verdachten in vrijheid hun proces af te laten wachten. In juni wordt de strafzaak tegen de mannen inhoudelijk behandeld.

In de tussentijd zouden ze zomaar opnieuw in de drugs kunnen stappen, zo meent het Openbaar Ministerie. Reden om de 45-jarige M.P. uit Den Haag en de 34-jarige D.K. zonder vaste woon- of verblijfplaats binnen te houden.

Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat de mannen betrokken zijn bij een nationaal netwerk voor de productie van synthetische drugs. Zelf doen ze er het zwijgen toe. Volgens P. was hij sowieso niet in het drugslab aanwezig toen de politie binnenviel in het pand aan de Zwaaikom. Hij spreekt van een andere ruimte in het zelfde pand, waar hij verbleef.

Met een geschatte omzet van 750.000 euro per maand behoorde het drugslab aan de Zwaaikom tot de de top 3 van professioneelste labs ooit in Nederland aangetroffen.