Op Kamp van Zeist, tussen Soesterberg en Zeist, komt op korte termijn ruimte voor 200 asielzoekers. Volgens burgemeester Metz van Soest is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel zó schrijnend, dat hij niet langer kan wachten met het openstellen van paviljoens bij het detentiecentrum.

De gemeenten Soest en Zeist waren al in gesprek met het COA over een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Kamp van Zeist. Vooruitlopend komt er nu eerst een noodopvang. Deze noodopvang sluit zodra het asielzoekerscentrum op Kamp van Zeist voor 400 asielzoekers voor maximaal vijf jaar gereed is. "Dit is naar verwachting in september of oktober", aldus burgemeester Metz.

Het plan om asielzoekers op te vangen op het Kamp van Zeist leidde eerder dit jaar tot een oproer in Soesterberg. Destijds werd nog gesproken over 700 vluchtelingen. Een deel van de bewoners vindt dat veel te veel, bleek uit een rondgang van het AD door het dorp, een ander deel vindt dat er helemaal geen azc meer moet komen. Ook de plaatselijke supermarkt Plus maakt zich zorgen, uit vrees voor overlast en diefstal.

"We begrijpen dat we inwoners hiermee overvallen", reageert Metz. "Maar de humanitaire situatie in ter Apel maakt dat we ook hier en op andere plaatsen in onze regio moeten bijspringen. We doen de uitwerking in goed overleg. We houden contact met onze inwoners en weten dat er naast zorgen ook een grote bereidheid is bij de opvang van vluchtelingen. We gaan samen deze mensen een veilige plek bieden."

In de komende 4 weken bereidt het COA tijdelijke opvang voor nabij de locatie van de voormalige supermarkt op het terrein van Kamp van Zeist. Streven is dat deze opvang op 28 april klaar is. De noodopvang bestaat uit paviljoens. Hiermee kunnen met spoed maximaal 200 vluchtelingen worden opgevangen.