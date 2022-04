Het voormalige winkelpand van de ALDI aan de Dorpsstraat in Scherpenzeel wordt beschikbaar gesteld als tijdelijke opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen.

Het pand is tegenwoordig van ondernemer Mark Mudde. Hij stelt de ruimte samen met de verhurende partij AJ Investments gratis ter beschikking. Hetzelfde gebeurt met de naastgelegen Woonwinkel.

In de oude ALDI worden in totaal tachtig vluchtelingen opgevangen. Het kan gaan om ouderen, moeders en kinderen, maar ook buitenlandse studenten of werknemers die in Oekraïne zijn gestrand.

De locatie aan de Dorpsstraat dient als tijdelijke noodopvang voor zes weken. Vanaf 7 mei kunnen de oorlogsvluchtelingen er terecht. De gemeente Scherpenzeel zoekt nog naar een aantal kleinere locaties voor opvang voor de lange termijn. De Villa, een monumentaal deel van het gemeentehuis, is al een van deze locaties.

Op 20 april wordt een inwonersbijeenkomst gehouden over de crisisopvang. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.scherpenzeel.nl/crisisopvang.