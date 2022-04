Agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier vanaf een balkon op drie hoog bekogeld met spullen. Een politiemotor liep daarbij schade op. Na zijn aanhouding sloeg de overlastgever een agent op het politiebureau in het gezicht.

De Amersfoortse politie rukte in de nacht van zaterdag op zondag uit naar een woning in het Leusderkwartier. Zij hadden een melding ontvangen dat er overlast werd veroorzaakt. Eenmaal ter plaatse werden de agenten vanaf een balkon op drie hoog bekogeld met spullen. Op een foto die de politie op Instagram deelt is te zien dat er bloempotten, planten en een gietijzeren emmer naar beneden zijn gegooid. Daarnaast is te zien dat er een gat in het frame van de politiemotor zit. 'De tip monde uit in een vernieling van een politiemotor doordat de verdachte van drie hoog zijn interieur naar beneden gooiden', aldus de wijkagenten van Amersfoort Oost. De overlastgever kon uiteindelijk worden aangehouden. Maar op het politiebureau misdroeg hij zich weer. Volgens de wijkagenten sloeg de oproerkraaier een agent in het gezicht.