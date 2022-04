De landelijke treinstoring laat zich zondagmiddag ook op Amersfoort Centraal voelen. In de hal is het een komen en gaan van mensen die hopen nog op plaats van bestemming te komen, en op het busstation is het een stuk drukker dan normaal op een zondag.

De NS heeft reizigers opgeroepen om hun treinreis tot tenminste 17.00 uur uit te stellen in verband met de technische storing. Er rijdt hierdoor geen enkele trein. De actuele reisinformatie is verstoord: de reisplanner toont veel onjuiste reisadviezen. Op de stations zou de informatie in de schermen inmiddels wel weer hersteld zijn. Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen volgens de normale dienstregeling. Dat betekent dat de Valleilijn tussen Amersfoort en Barneveld wél rijdt: deze dienst wordt uitgevoerd door Connexxion. "De NS kampt op dit moment met grote problemen." Volgens een woordvoerder wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost.