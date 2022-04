In een seniorenflat aan de Garietstraat in Amersfoort heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. Eén bewoner van het complex is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners zijn in het holst van de nacht door de brandweer uit hun appartement gehaald.

Hoe de brand, die even na half vier uitbrak, heeft kunnen ontstaan is volgens de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) nog niet bekend. Rond half zes gaf de brandweer het sein brand meester. Hulpdiensten zullen de rest van de dag nodig hebben om de woning te ventileren en de schade op te nemen, aldus een woordvoerder.

Zondagochtend vroeg zit de schrik er nog altijd goed in bij de bewoners van het complex in de wijk Schothorst. "Ik ging al wat onrustig slapen, maar plots hoorde ik overal sirenes en zag ik overal blauwe lichten, ik schrok me rot!", aldus een bewoonster, die op de tweede etage woont en te aangedaan is om met naam en toenaam haar verhaal te doen. De bewoonster die gewond is afgevoerd kent ze niet. "Maar ik begreep dat de brand is begonnen in de keuken, hoe dat kan midden in de nacht is me een raadsel."

Meerdere bewoners stellen 's ochtends tegenover het AD te hebben gehoord dat de brand bij het fornuis is begonnen. Rond acht uur worden enkele senioren opgehaald door hun kinderen. "Ik mag van de brandweer in mijn huis blijven, maar ik denk er niet aan", zegt de 82-jarige Riet, die erg moe is na een gebroken nacht. "Als ik de gang op loop, ruik ik de rooklucht al. Ik hoop maar dat die lucht snel verdreven is."

Volgens Marcel van Westendorp, woordvoerder van de Veiligheids Regio Utrecht. is nog niet duidelijk waar de brand precies ontstond. "Wel is duidelijk dat de brand werd geconstateerd toen de bewoners thuiskwamen, en een loeiend rookalarm hoorden." 35 woningen rond de brandhaard op de eerste etage werden ontruimd. Rond half zes kon iedereen weer naar huis.