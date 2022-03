De 34-jarige crèche-vrijwilliger van de Maranathakerk in Bunschoten die wordt verdacht van seksueel misbruik van zeven zeer jonge kinderen, zal zich aan het begin van deze zomer moeten verantwoorden voor de rechter. Daarmee is de zaak bijna zes maanden vertraagd.

Op dinsdag 21 juni staat A. van de G. in de verdachtenbank, waar hij stevig aan de tand zal worden gevoeld over een lange reeks van zedenmisdrijven met Bunschotense peuters en kleuters. Aanvankelijk zou de zaak eind januari worden behandeld. Maar doordat de officier van justitie ziek was, kon de zitting niet doorgaan.

De Bunschoter zou zich anderhalf jaar lang hebben vergrepen aan minderjarigen, te beginnen met zijn kind. Het slachtoffertje was toen vier jaar oud. Drie andere kinderen kende hij uit de privésfeer en nog eens drie kleuters ontmoette hij tijdens zijn werk in de kinderopvang van de Maranathakerk.

De verdachte heeft volgens het openbaar ministerie ook kinder-pornografische foto's en filmpjes gemaakt van kinderen uit de kerk.

Emotionele zitting

Familie en kennissen van de slachtoffertjes staat op 21 juni een emotionele zitting te wachten. A. van de G. kondigde al aan in het openbaar een verklaring af gaan leggen. Betrokkenen zullen op hun beurt vertellen over het leed dat hun kinderen en gezinnen door de ontuchtaffaire is aangedaan.