De VVD in Amersfoort heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de informateur. Dat gebeurde woensdagavond tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De VVD werd deze week buitenspel gezet tijdens de coalitieonderhandelingen en kan daardoor niet deelnemen aan het stadsbestuur.

De VVD verwijt informateur Kiki Hagen - die de vorming van het nieuwe college begeleidt - verkeerde informatie te hebben doorgegeven. Fractievoorzitter Maarten Flikkema vernam per telefoon van Hagen dat geen enkele partij geïnteresseerd was om met de liberalen een college te gaan vormen. 'Tijdens het debat over de eerste rapportage van de informateur, is dat aantoonbaar onjuist gebleken.'

Reden voor Flikkema om een motie van wantrouwen in te dienen en een andere informateur te willen. Volgens de VVD is Hagen aantoonbaar niet transparant geweest en dat past volgens de partij niet in de nieuwe bestuurscultuur.

Buitengewoon gênant

Op de nieuwe partij Amersfoort voor Vrijheid na veegden alle andere partijen de vloer aan met de motie van wantrouwen. Volgens hen heeft de informateur juist wél goed werk geleverd en een goede weergave gegeven van de gevoerde gesprekken. "Buitengewoon gênant", noemde D66-fractieleider Tyas Bijlholt het VVD-statement tegen de informateur - in het dagelijks leven D66-Kamerlid, die door zijn partij is aangesteld. "Dat u de informateur aanvalt, vind ik zwak. Val liever mij aan of één van de andere partijen. Dit is nou de VVD-arrogantie waar wij als gemeenteraad klaar mee zijn."

Ook andere partijen als GroenLinks, Amersfoort2014 en CDA veroordeelden de motie in krachtige bewoordingen. Onder meer omdat het volgens hen de nieuwe bestuurscultuur ondermijnt, waaraan de nieuwe gemeenteraad wil gaan werken. De gesprekken over de nieuwe coalitie worden vrijdag voortgezet.