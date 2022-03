Op de rotonde bij het Eemplein in Amersfoort is donderdagochtend een bestuurder van een snorscooter onderuitgegaan. De man liep een flinke hoofdwond op, maar was bij kennis.

De rotonde aan het Eemplein, officieel De Nieuwe Poort geheten, is al jaren een punt van discussie. Omstreeks 9.45 uur was het weer raak op de beruchte rotonde. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en ontfermden zich over de gevallen bestuurder van de snorscooter. De man is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De rotonde is al jaren één van de gevaarlijkste rotondes van Nederland. Daarom besloot het stadsbestuur van Amersfoort in 2020 om De Nieuwe Poort om te bouwen tot een kruising met verkeerslichten, maar die plannen liggen voorlopig nog op de planken.