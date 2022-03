Ongeveer de helft van de omwonenden ervaart in en om winkelcentrum Paasbos in Nijkerk weleens overlast van hangjongeren. Dat blijkt uit een in de buurt gehouden enquête. De inzet van straatcoaches wordt als effectiefste maatregel gezien.

De hinder van jongeren in Paasbos is een al langer spelend problemen. Vorig jaar spuwden buurtbewoners in het AD hun gal over geluids- en vuurwerkoverlast, intimidatie en drugsgebruik.

Om de overlast in te dammen nam de gemeente een reeks maatregelen, zoals het plaatsen van een Mosquito. Dit apparaatje zendt een irritant hoge toon uit die alleen jonge oren kunnen horen. Ook is een mobiele camera opgehangen bij het winkelcentrum. Verder is sportschool Muay Thai aan de Watergoorweg in de avonduren geopend voor jeugdigen. Op de inzet van straatcoaches wordt nog gestudeerd.

'Een beetje onveilig'

Aan het onderzoek naar de overlast, gehouden in opdracht van de gemeente Nijkerk, werkten ruim 400 omwonenden mee. Dat is een respons van 31 procent.

In de buurt van de Hoefslag, zowel op de parkeerplaats als rond het winkelcentrum, ervaren omwonenden de meeste overlast, gevolgd door de zijde van het basketbalveld aan de Bachlaan. Het zorgt bij meer dan de helft van de deelnemers 'een beetje' voor een onveilig gevoel. Op een schaal van nul tot tien beoordelen zij hun gevoel van (on)veiligheid met een zeven.

Veel omwonenden maakten op het enquêteformulier melding van rondzwervend afval en geluids- en vuurwerkoverlast. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat het onderzoek in november en december is gehouden.

In het najaar van 2022 doet onderzoeksbureau Enneüs een nieuwe meting om vast te stellen of alle genomen maatregelen effect hebben. Het merendeel van de geënquêteerden was daar al enigszins bekend mee. Het aanbrengen van extra verlichting, de plaatsing van een tijdelijke camera en het snoeien van heggen hebben volgens hen het meest geholpen. Van gesprekken met hangjongeren verwachten ze echter weinig heil.