Voor de tweede keer in korte tijd moest de brandweer uitrukken voor een deelscooter van Go Sharing die in vlammen opging. Dit keer was het raak op de Meridiaan in Amersfoort.

De melding kwam in de nacht van dinsdag op woensdag binnen, rond 0.30 uur. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, was de elektrische scooter niet meer te redden. Ook de politie kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in. Het afgelopen jaar werden er in Amersfoort meer dan twintig deelscooters van Go Sharing in brand gestoken. Afgelopen zondag was het ook al raak op de Paladijnenweg. Het is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de branden.