Voor de zoveelste keer is er een deelscooter van Go Sharing afgebrand in Amersfoort. Deze keer was het raak op de Paladijnenweg in Amersfoort, waar de brandweer zondagmorgen om 3.00 uur moest uitrukken om de brand te blussen.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de scooter volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek naar het incident. Het afgelopen jaar werden in Amersfoort ruim twintig deelscooters van Go Sharing in brand gestoken. Het is niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is.