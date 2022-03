Op de Lange Brinkweg in Soest is zaterdagavond om 20.50 uur brand ontstaan in een woonboerderij. De brandweer rukte massaal uit vanwege gevaar op uitbreiding van de vlammen vanuit de schoorsteen naar het rieten dak.

Zowel brandweer van de regio Soest als rietkapspecialisten uit Gooi en Vechtstreek kwamen snel ter plaatse om de brand te blussen. De schoorsteenbrand was snel onder controle, zodat het rietalarm kon worden afgeschaald. De woonboerderij staan naast pannenkoekenboerderij De Smickel.