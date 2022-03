Op de Kamp in Amersfoort is zaterdagmiddag om 16.15 uur een fietser aangereden door een scooter. De scooterrijder ging ervandoor.

De vrouw op de fiets is gewond geraakt bij het ongeluk. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna het ambulancepersoneel het overnam. De gewonde vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft getuigenverklaringen opgenomen van omstanders over het ongeval.