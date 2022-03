Burgemeester Lucas Bolsius heeft zaterdagavond een Stadsoorkonde uitgereikt aan Muziekvereniging Wilskracht. Dat gebeurde tijdens het jubileumconcert in Flint Amersfoort ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.

Muziekvereniging Wilskracht bestond op 24 april 2021 honderd jaar. Zaterdagavond vond het jubileumconcert plaats in Flint Amersfoort, uitgesteld vanwege coronamaatregelen vorig jaar.

Bolsius: "Al jarenlang biedt Muziekvereniging Wilskracht plezier in samenspelen, in groot en klein verband, in wisselende samenstellingen of samen met anderen. Het is in honderd jaar uitgegroeid tot een orkest dat zich in de stad en daarbuiten laat zien en horen. Muziekvereniging Wilskracht kan de toekomst vol vertrouwen tegemoetzien".

Wilskracht is voortgekomen uit de katholieke arbeidersvereniging in 1921 en is in al die jaren doorgegroeid naar een eigentijdse muziekvereniging. Het heeft twee harmonieorkesten die een prominente rol spelen in het culturele leven van regio Amersfoort. Daarnaast neemt de muziekvereniging deel in het Keistedelijk Opleidingsorkest, een orkest die zij in 2014 samen met Christelijke Show- en Marchingband Juliana en Scholen in de Kunst mede oprichtte.

Met het toekennen van een Stadsoorkonde drukt het college van burgemeester en wethouders grote waardering uit voor de jarenlange inzet van het bestuur, muzikanten en alle vrijwilligers van de muziekvereniging.