Twee geparkeerde auto's aan de Jordanus Hoornstraat in Amersfoort zijn zondagmorgen rond zes uur uitgebrand.

Door onbekende oorzaak ontstond het vuur in een van de auto's die oversloeg op de ander. Bij aankomst van de brandweer stonden de twee voertuigen volledig in de brand. De brand was snel geblust en om zeker te zijn dat het vuur niet opnieuw kon oplaaien werd gebruik gemaakt van een schuimblusser. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar de brand.

Buurtbewoners van de straat in het Soesterkwartier kwamen ondanks het vroege tijdstip kijken naar de brand.