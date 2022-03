Het was even schrikken voor bewoners van seniorencomplex Puntenburg op de Puntenburgerlaan in Amersfoort. Rond 1.00 uur vannacht moest een aantal ouderen van de tweede etage korte tijd hun woning uit omdat er brand was uitgebroken.

De rookontwikkeling maakte het de toegesnelde brandweer in eerste instantie lastig om de oorzaak van de brand te vinden. Uiteindelijk bleek in een van de appartementen een magnetron oververhit te zijn geraakt. Nadat de brandweer haar werk had gedaan en de etage was gelucht, konden de bewoners weer terug naar hun woning.