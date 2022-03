Bij restaurant Tollius aan de Utrechtseweg in Amersfoort heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd brand gewoed.

Bij aankomst van de brandweer even na 1.30 uur stond het pand vol rook. Een droger was door onbekende oorzaak in brand gevlogen. Na het blussen heeft de brandweer het pand stevig geventileerd.

Niemand raakte gewond. De brand trok bekijks van omwonenden.