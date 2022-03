Wie straks zijn stem wil laten horen, kan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort ook terecht in de Mevlana Moskee. Het is voor het eerst dat de gemeente een moskee inzet als stemlocatie.

Het is in Amersfoort al meerdere jaren mogelijk om te stemmen in een kerk, maar nog niet eerder gebeurde dit in een moskee. Op 16 maart is dat dit jaar wel mogelijk aan de Van Galenstraat.

"Dit beschouw ik als toppunt van integratie in onze democratische samenleving", aldus Tahsin Bulbul (DENK), die bij de gemeente erop aandrong een stemlocatie in een moskee te faciliteren. "Moskeeën hebben een sociaal maatschappelijke functie in de wijk. Voor oudere moslims zou een moskee laagdrempelig kunnen zijn en dit levert mogelijk een positieve bijdrage voor de opkomstbevordering onder de Amersfoorters."

Om stemmenlocaties voor iedereen toegankelijk te maken, heeft de gemeente op woensdag 16 maart een prikkelarm stembureau ingericht in de Observant aan het Stadhuisplein. "Het prikkelarme stembureau is voor mensen die in alle rust hun stem willen uitbrengen en voor mensen met autisme en dementie", meldt de gemeente. Het prikkelarme stembureau is open tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Daarnaast zijn er ook vijf stembureaus extra toegankelijk ingericht. Zo is aan de Angelinapolder (Hart van Vathorst) een stemlokaal ingericht voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een auditieve beperking kunnen terecht bij het Leger des Heils-gebouw aan de Albert Schweitzersingel in Schothorst of bij de Sint Joriskerk in de binnenstad.

Bij De Bron (PKN Kerk) aan het Vogelplein in Liendert kunnen personen stemmen met en visuele beperking, net als aan de Soesterweg (Soesterkwartier) bij het Holland Opera.