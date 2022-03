Vanwege de grote woningnood stelt de gemeente Amersfoort opnieuw tijdelijke woningen beschikbaar. Medio juni 2022 zullen de eerste nieuwe bewoners van de Plotterweg, in voormalig kantoorgebouw Het Plot, een sleutel ontvangen. Het betreft 129 tijdelijke woningen.

"In onze stad is een groot tekort aan woningen. Dat is vervelend voor de vele woningzoekenden, zeker ook voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen in de maatschappelijke opvang, statushouders of mensen die om andere redenen met spoed op zoek zijn naar een woning", zegt wethouder Menno Tigelaar.

De 129 woningen die beschikbaar worden gesteld zullen ruimte bieden aan statushouders, economisch dak- en thuislozen en mensen die met spoed een woning zoeken. "Met deze tijdelijke woningen krijgen de toekomstige bewoners even lucht. De komende vijf jaren bieden deze tijdelijke woningen een tussenoplossing voor mensen die op zoek zijn naar een reguliere woning", aldus Tigelaar.

De gemeente ziet de huisvesting van statushouders en andere woningzoekenden in kantoorpanden als flexibele woonoplossing. 'Door het ombouwen van het leegstaande kantoor naar woningen is er minder bouwafval en minder overlast voor de omgeving', deelt de gemeente. De werkzaamheden zullen deze maand beginnen en de tijdelijke woningen zullen naar verwachting begin juni 2022 kunnen worden opgeleverd.

Het ombouwen van het kantoorgebouw maakt deel uit van een enorme transformatie van het hele bedrijventerrein De Hoef. Eerder meldde de gemeente al het aantal woningen in het plangebied flink te willen opschroeven van 2.500 naar 3.000 tot 4.000 woningen. In de wijk komen meer huizen voor gezinnen en ouderen dan tot nu toe aangenomen, wat ten koste gaat van het aantal kleine huurappartementen voor starters.

Met hulp van 500 tot 1500 extra woningen op het huidige bedrijventerrein wil Amersfoort een extra slag slaan om de woningnood te bestrijden. Maar extra huizen zijn minstens zo hard nodig om de nieuwbouwplannen rond te rekenen. 'Bij een lager aantal woningen staat de haalbaarheid van plannen onder druk, zowel bij de gemeente als bij de ontwikkelaars', schrijven verantwoordelijk wethouders Willem-Jan Stegeman en Astrid Janssen in een brief aan de gemeenteraad.

Dat er waarschijnlijk 500 tot 1500 extra huizen in het Hoefkwartier komen, is de tweede keer in korte tijd dat een groot binnenstedelijk nieuwbouwproject in Amersfoort veel groter uitpakt dan waar voorheen rekening mee werd gehouden.

Dit najaar bleek dat alle deelprojecten in Langs Eem en Spoor tezamen (een nieuwe wijk in een U-vorm rondom het Soesterkwartier, vlak bij de binnenstad) inmiddels afstevenen op circa 5.000 nieuwe woningen. De gemeenteraad ging in 2019 nog akkoord met 3.000 nieuwe woningen.