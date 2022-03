Meerdere Amersfoorters melden maandag op Twitter dat ze geen luchtalarm hebben gehoord in de gemeente, waaronder in Vathorst. De Veiligheidsregio Utrecht denkt dat het kan gaan om een storing.

'Geen luchtalarm #luchtalarm #vathorst', schrijft iemand op Twitter. Anderen schrijven: 'Sirene niet gehoord net. Is hij stuk? Omgeving Trompstraat', en 'Geloof dat ik 't #luchtalarm gemist heb… #Amersfoort'.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is het alarm overal afgegaan. Omdat er nog geen meldingen binnen zijn gekomen, kan de VRU ook niet beoordelen of er daadwerkelijk geen alarm is afgegaan op sommige plekken.

De Veiligheidsregio wijst erop dat het alarm slecht te horen kan zijn als je thuis met de ramen en deuren dicht zit. "Anders zal het hoogstwaarschijnlijk gaan om een storing, maar we zijn afhankelijk van meldingen uit de omgeving", zegt een woordvoerder.

Daarom benadrukt ze dat het belangrijk is om het aan de VRU te melden als je geen alarm hoort. "Dan gaan wij kijken wat de oorzaak is en lossen we het op."

Een melding maken kan via de website, het telefoonnummer 088 878 1315 of e-mailadres paraatheid@vru.nl.