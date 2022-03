Uit solidariteit met Oekraïne is er op zaterdag 12 maart een wandeltocht door Amersfoort. Achter dit initiatief schuilt de Amerikaanse Cristina Chow. Zij woont met haar Oekraïense man Sergei en hun zoontje sinds een aantal jaren in de stad.

Cristina besloot de wandeling te organiseren, omdat zij aan haar man ziet hoe vreselijk de situatie hem raakt. "Nu onze familieleden vastzitten in Oekraïne en sommige familieleden zich fysiek in de oorlog mengen, willen we mensen bewust maken van de benarde situatie daar."

Ze wil hiermee laten zien dat Amersfoort meeleeft met Oekraïne en in het bijzonder met Oekraïense stadsgenoten, die zich momenteel heel veel zorgen maken over hun land en hun geliefden. "Het is aan ons om ons te verenigen en onderdak te bieden aan alle Oekraïners die op onze weg komen, en om geld en spullen in te zamelen zodat ze de basisbenodigdheden kunnen krijgen die ze nodig hebben."

De wandeling van 1,5 kilometer begint en eindigt bij de Onze Lieve Vrouwetoren. Om 11.00 uur vertrekken de wandelaars. Deelnemers krijgen blauwgele lintjes van de organisatie. Iedereen is welkom om mee te lopen; aanmelden is niet nodig.