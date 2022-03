Bijna de helft van de werkgevers in de regio Amersfoort heeft de definitieve berekening voor de tweede periode Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nog niet aangevraagd. Ze moeten vlug wezen, want op 31 maart verstrijkt de deadline.

De NOW is een tijdelijke maatregel om werkgevers die omzet hebben verloren vanwege de coronacrisis tegemoet te komen. Als werkgevers de definitieve berekening niet op tijd aanvragen, kan het zijn dat werkgevers hun complete voorschot kwijtraken. In de tweede periode NOW, die liep van juni tot en met september 2020, werd aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toegekend. In de regio Amersfoort bedroeg dit aantal 1280. Van deze 1280 NOW-ontvangers hebben er inmiddels 682 (53 procent) hun aanvraag voor de definitieve berekening ingediend, 598 werkgevers (47 procent) moeten dat dus nog doen. Landelijk ligt deze verhouding nog hoger. "Uit onderzoek blijkt gelukkig dat bijna alle werkgevers inmiddels weten dat ze die aanvraag moeten doen en dat ze daar vaak ook al mee bezig zijn", zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. "Toch moet ruim een kwart van de werkgevers nog beginnen. We raden hen aan daar nu echt mee aan de slag te gaan, want het kost vaak toch wel wat tijd om alle informatie te verzamelen en aan te leveren."