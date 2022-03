Na het trieste nieuws over de Russische invasie in Oekraïne volgden er al snel mooie burgerinitiatieven, zo ook in de regio Amersfoort: inzamelingsacties, opvangplekken voor vluchtelingen en speelgoedpakketten voor kinderen. Dit zijn de initiatieven uit de buurt op een rijtje.

In Amersfoort werd snel actie ondernomen en deed Zwagerman Horeca een oproep voor toiletartikelen. Die worden op donderdag 3 maart ingezameld in Long John's Pub en Hotel aan de Krankeledenstraat in het centrum van Amersfoort.

Op 4 maart wordt dit naar een verzamelpunt in Amsterdam gebracht en vanuit daar worden de spullen naar de Oekraïense grens gebracht. Er wordt gevraagd naar diverse toiletartikelen zoals shampoo en zeep, maar ook menstruatieproducten, babyproducten en coronatesten.

Bij de vestiging van Lunchzaak The Blueberry in Amersfoort-Noord in winkelcentrum Emiclaer wordt kinderspeelgoed ingezameld. "Lever een rugtasje in gevuld met spullen waar kinderen blij van worden zoals knuffels, kleurtjes of spelletjes", vertelt een medewerker.

De rugzakjes kunnen worden ingeleverd uiterlijk op donderdagmiddag 3 maart. De spullen worden verdeeld onder kinderen in een vluchtelingenopvang aan de grenzen van Oekraïne.

In Barneveld zette Stichting T.O.F. het project 'Barneveld Helpt Oekraïne'. Dat luidt de Facebook-pagina op 28 februari. In Suceava, Roemenië, is een opvangplek gemaakt met 200 slaapplaatsen. Daar kunnen voornamelijk moeders en kinderen terecht, van wie de man/vader is achtergebleven om te strijden in Oekraïne.

De organisatie roept op voor slaapspullen, kleding, schoonmaakproducten en babyspullen. Die kunnen iedere dag naar de Hackfortlaan 8 in Barneveld worden gebracht. Ook wordt gevraagd om donaties in vorm van geld.