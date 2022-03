Aan de Van Woustraat in Amersfoort heeft een inbreker maandag via de brievenbus geprobeerd een huis binnen te komen. De bewoonster stond op dat moment in de gang en pakte zijn hulpmiddel af. De inbreker vluchtte.

Dat meldt de politie, die waarschuwt dat er de afgelopen week in Amersfoort inbrekers actief waren. In de Van Woustraat slaagde de hengelaar er niet in, maar in op twee andere plekken in de stad is wel iets buitgemaakt. De man die hengelde door de brievenbus is een witte man tussen de 1.60 en 1.65 lang. Hij droeg donkere kleding, een muts, een capuchon en een rugzak.

De politie is nog steeds op zoek naar hem en zoekt getuigen. De inbraakpoging aan de vond plaats rond half 9 in de ochtend. Waar en wanneer de andere twee inbraken deze week plaatsvonden en wat er precies is buitgemaakt, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De politie hoopt ook dat Amersfoorters misschien camerabeelden hebben waar deze inbrekers op te zien zijn. Wie tips heeft, wordt gevraagd dat te melden via 0900-88 44. Op plekken waar veel wordt ingebroken, gaat de politie extra surveilleren.