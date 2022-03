De brandweer is vanmorgen wederom opgeroepen voor een deelscooterbrand in Amersfoort. Aan de Utrechtseweg stond rond 6 uur vanmorgen een deelscooter van GO Sharing in brand.

Zowel de politie als brandweer kwamen ter plaatse. De politie heeft het brandje met een poederblusser kunnen blussen. De brandweer heeft nacontrole gedaan. Een berger zal het voertuig later op komen halen. Over eventuele daders is vooralsnog niets bekend. Het gaat vaker mis met e-scooters van Go Sharing. In het afgelopen jaar werden ruim twintig deelscooters in brand gestoken.