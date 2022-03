Op de A27, net voorbij knooppunt Eemnes, is vanmorgen een auto de vangrail ingereden. Hierdoor komt verkeer dat richting Utrecht rijdt in de file.

Twee rijstroken zijn enige tijd afgesloten geweest. Nu zijn deze weer even open, maar voor het repareren van de vangrail moet er zo weer een dicht.

De auto die bij het ongeluk betrokken raakte, is zwaar beschadigd door een berger afgesleept. Hoe het met de bestuurder gaat en hoe het ongeluk is ontstaan is nog onbekend.