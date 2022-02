De brandweer kreeg zaterdagavond omstreeks 23:25 uur een melding van een containerbrand op de Arnhemseweg in Amersfoort.

Bij aankomst is de container geopend en heet de brandweer de brand kunnen blussen.

Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Volgens een buurtbewoner stond de container daar in verband met bouwwerkzaamheden.