Op de Buntwal in Nijkerkerveen is zaterdagavond een melding geweest van een mogelijk schietincident. Rond 21.00 uur werd bij de politie een schietpartij gemeld.

Daarop rukte meerdere politiewagens uit naar Nijkerkerveen. Agenten ter plaatse droegen kogelwerende vesten. Of er daadwerkelijk geschoten is, kon de politie zaterdagavond niet bevestigen. Er is in ieder geval geen melding gemaakt van gewonden.

Of er een verdachten is aangehouden, is niet duidelijk. De politie kon zaterdagavond geen verdere toelichting geven.