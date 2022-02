De eerste zonnestralen hebben de terrassen in de binnenstad van Amersfoort doen vollopen. Mensen genieten volop van het voorjaarszonnetje en de recente versoepelingen.

Na de kou en verschillende stormen van afgelopen week, is de zon doorgebroken. In de binnenstad van Amersfoort is het ouderwets druk. Sinds de versoepelingen van vrijdag, hoeven mondkapjes niet langer gedragen te worden in winkels en horeca. Ook is de anderhalve meter afstand komen te vervallen.

De horecazaken aan het Lieve Vrouwekerkhof hebben helemaal uitgepakt. Menig terras zit helemaal vol met mensen. En voor bij Stadscafé Amersfoort genieten mensen van een drankje in de zon.