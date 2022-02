En weer was het vrijdagavond raak aan de Buizerdlaan in Nijkerk. Zelfs afgesloten en geplaatst achter een hek kon er weer brand worden gesticht in de containers bij basisschool Kindcentrum Prins Willem-Alexander.

Daarmee staat de teller inmiddels op acht keer. Donderdagavond was het twee keer achter elkaar raak, vorige week moest de brandweer uitrukken en ook vorige maand gebeurde dat al een paar keer. Vanavond was het rond 21.00 uur weer raak. Dat er sprake is van brandstichting leidt geen twijfel. Maar wie er achter zit is nog een raadsel.