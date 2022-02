In Amersfoort is vanmiddag een geparkeerde auto in de fik gevlogen. De brandweer ging met spoed naar de situatie, maar kon schade aan de auto niet voorkomen.

Rond 14.30 uur kreeg de brandweer een melding van een brand aan de Surinamelaan in Amersfoort. Bij aankomst zagen ze dat het een geparkeerde auto betrof. De voorkant van de auto was al volledig uitgebrand, waarna de brandweer het vuur snel onder controle kreeg. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand.