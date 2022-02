Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort is woensdagavond officieel door de gemeenteraad aanbevolen voor zijn herbenoeming. "Wij verwachten de tomeloze inzet die u al zes jaar heeft laten zien", zo beëindigde voorzitter en CDA-raadslid Ben van Koningsveld openbare vergadering die maar een paar minuten in beslag nam.

Het grootste gedeelte van de aanbevelingsvergadering vond volgens de regels achter gesloten deuren plaats. Daarin kreeg de gemeenteraad de gelegenheid zich uit te spreken over een nieuwe ambtstermijn van de Amersfoortse burgemeester. De vertrouwenscommissie vergaderde vooraf zes keer over de voorgenomen herbenoeming van Bolsius.

De 62-jarige burgemeester gaf eerder in een interview aan deze site aan klaar te zijn voor een derde termijn. "Sommige mensen zullen misschien Bolsius-moe zijn, maar anderen ook niet", duidde de burgervader, die sinds augustus 2010 in de Keistad actief is.

"Het is maar net waar je de focus op legt. Toch vond ik het belangrijker hoe ik er zelf in sta; ben ik mentaal en fysiek nog sterk genoeg? Daar kan ik volmondig ja op zeggen én daarnaast voel ik een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn de coronacrisis goed doorgekomen, maar moeten nu de volgende fase in. Daar wil ik de stad bij helpen."

De raad stuurt haar aanbeveling binnenkort naar commissaris van de Koning Hans Oosters. Hij zal deze vervolgens met zijn advies doorsturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna zal een Koninklijk Besluit worden gemaakt. De nieuwe ambtstermijn van de burgemeester gaat in op 31 augustus.