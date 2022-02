Amersfoort stelt een verbod in op het stoken van hout in kachels en open haarden op momenten dat de luchtkwaliteit buiten matig is. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad stemde daar dinsdagavond mee in. De grote vraag blijft: hoe is het verbod te handhaven?

Met het nieuwe verbod gaat de gemeenteraad nog verder dan het oorspronkelijke voorstel om hout stoken alleen te verbieden om momenten dat de luchtkwaliteit slecht is en er geen wind staat, bijvoorbeeld op mistige dagen. Het verbod is verder uitgebreid op aandringen van GroenLinks, PvdA en CDA. Hout stoken is straks alleen nog toegestaan op dagen dat de luchtkwaliteit buiten goed is.

Volgens de voorstanders is een verbod een zegen voor mensen die nu lijden aan longaandoeningen en daar extra last van hebben door houtstook. Dat geldt ook voor mensen die in de stank zitten door een al te enthousiast opgestookt houtvuur van de buren.

De online Stookwijzer van het RIVM, geeft de hele dag aan hoe goed de luchtkwaliteit buiten is. Bij code rood en oranje mag stoken straks niet meer, alleen nog maar bij code blauw. Amersfoort wil al langer iets doen tegen houtrook, maar tot nu toe bleken maatregelen juridisch steeds niet haalbaar. Deze nieuwe maatregel is dat volgens wethouder Astrid Janssen (Duurzaamheid) wél. "Eindelijk is er voor onze inwoners en handhavers de mogelijkheid om op te treden bij overlast van houtrook", zei GroenLinks-fractieleider Dillian Hos.

Een groot aantal partijen heeft echter grote vraagtekens hoe die handhaving er in de praktijk uit moet gaan zien. "Wij maken ons zorgen over overlast die stookrook met zich meebrengt. Maar deze oplossing is slecht te handhaven", schetste ChristenUnie-fractieleider Hans Bol. "Gaan er straks boa's naar buiten om bewoners van huizen waar mogelijk wordt gestookt te controleren? Dat denken wij niet. Het is een schijnoplossing."