De vlag hing dinsdag halfstok voor het politiebureau in Amersfoort vanwege het plotselinge overlijden van de wijkagent van Kattenbroek, Benno van Velzen.

In een bericht op Instagram meldt de politie het overlijden van de wijkagent. "We verliezen in Benno een fijne, betrokken en oprechte collega", valt er te lezen.

Collega's noemen Benno een gedreven en gepassioneerde wijkagent. "De veiligheid van zijn wijk ging hem aan het hart. Hij was dan ook gedreven en voortvarend in zijn aanpak."