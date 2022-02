Het zonnepark Hoevelakense Beek, aan de Koedijkerweg in Amersfoort, levert sinds kort duurzame stroom aan het elektriciteitsnet. Als later dit jaar de zon nog meer gaat schijnen, levert het park genoeg elektriciteit om circa 3.500 huishoudens van duurzame stroom te voorzien.

Samen met de Maatweg staat de teller nu al op twee zonnevelden in Amersfoort. Wethouder Astrid Janssen is blij met de resultaten: "Het is mooi dat we met de zonnevelden al voor bijna 10 procent van de huishoudens in Amersfoort schone stroom kunnen leveren en in de lente starten we met de aanplant van bomen en struiken."

Er zit zelfs nog een lucratief randje aan het zonnepark. Zo kunnen Amersfoorters en bewoners uit Hoevelaken obligaties kopen voor minimaal 500 en maximaal 2.500 euro. Tot nu toe hebben 149 bewoners zich al aangemeld. De looptijd van een obligatie is tien jaar en er zit een rente van 4.5 procent op het ingelegde geld.

De zonnevelden maken onderdeel uit de van de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staat hoe de zeven gemeenten in de regio duurzame elektriciteit willen opwekken en waar windmolens of zonnevelden mogelijk zijn. De beide zonnevelden dragen 4.4 procent bij aan de duurzame stroom die volgens de RES nodig is.