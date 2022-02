Bij een tankstation aan de Hogeweg in Amersfoort is vanochtend vroeg een auto in brand gevlogen. De oorzaak is onbekend. De bestuurder van de auto voorkwam erger door met brandblussers het vuur te blussen.

Rond 4.45 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand aan de Hogeweg in Amersfoort. Toen zij ter plaatse kwamen, had de bestuurder het vuur al onder controle. Maar de schade aan de voorkant van de auto is aanzienlijk.