Door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen zijn de waterstanden in het gebied van het Waterschap Vallei en Veluwe erg hoog. Gemeente Leusden waarschuwt dat het fietspad lang het Valleikanaal deels is afgesloten.

Op verschillende plekken is sprake van overlast door ondergelopen wegen, fietspaden en kelders, zegt het waterschap. Er wordt alles aan gedaan om de gevolgen van de vele neerslag te beperken. Gemalen draaien maximaal, stuwen staan op minimaal peilniveau en beheerders zijn al dagen in de weer om watergangen en duikers vrij te houden.

Toch is niet alle overlast te voorkomen, simpelweg omdat er meer water valt dan het systeem aankan. Sinds zaterdagavond is er zo'n 50 millimeter regen gevallen. Omdat de bodem al sterk verzadigd was, is er nauwelijks nog bergingsruimte.

De voorspelling is dat er nog 10 tot 15 mm bij komt. Dat betekent dat het waterpeil hoog blijft en de huidige piek wordt verlengd. Het waterschap verwacht niet dat de overlast toeneemt. In totaal viel in februari al 105 tot 150 mm neerslag. Bijzonder veel, aldus Vallei en Veluwe.

Het waterschap probeert de overlast snel te verhelpen. Wanneer het water huizen bedreigt, wordt geadviseerd contact op te nemen met de brandweer.