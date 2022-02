Al drie dagen wordt een Fiat Punto geplet door een boom op de Fockema Andrealaan in Baarn. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt de boom maandagmiddag of dinsdag weggehaald.

Dat de storm veel schade heeft aangericht, is inmiddels wel duidelijk geworden. Zo belandde deze berkenboom vrijdag door storm Eunice op de auto. Maandag, drie dagen later, is de boom alleen nog niet weggehaald. "We hebben veel stormschade in de gemeente, waardoor we er nog niet aan toe zijn gekomen. Andere zaken, zoals bomen op huizen, hebben voorrang", vertelt een woordvoerder van de gemeente Baarn.

Wegwerkers die op dezelfde weg bezig zijn met gasleidingen vernieuwen, zagen een ambtenaar van de gemeente maandagochtend langslopen. Hij vertelde hen dat de boom waarschijnlijk dezelfde dag nog weggehaald wordt. De woordvoerder bevestigt dat. "De kans is groot dat de boom maandag en anders dinsdag weggehaald wordt."