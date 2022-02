Aan de Zielhorsterweg in Amersfoort is een deel van een glasgevel uit de voegen gewaaid door de storm. Een lichtmast is daarmee ook omver gegaan. Niemand raakte gewond.

De stormen Eunice en Franklin laten hun sporen na. Zo liggen ter hoogte van NS-station Schothorst nu wat glasscherven op de grond door de omgewaaide gevel en lichtmast. De brandweer heeft het gebied eromheen afgezet. Wanneer het is gebeurd, is niet bekend.